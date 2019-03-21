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Куратор темы: yudjin
Голосование:  Какую улицу в Костанае вы бы переименовали в честь Н.Назарбаева?
Аль-Фараби
Тауелсiздiк
Гагарина
Каирбекова
Свой вариант (в комментариях)
Лучше назвать что-нибудь другое: площадь. район, парк
 
§ yudjin
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
yudjin


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Сообщений: 5810
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.03.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если внезапно возникший вопрос присвоения имени Первого Президента Н.Назарбаева одной из улиц города стоит остро и неизбежно и принятый депутатами накануне вариант с проспектом Абая не одобрили в Астане, то может быть поможем руководству города и области принять решение вместе с народом, а не кулуарным междусобойчиком.
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§ Vital
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7395
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.03.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашу Газету переименовать. Блокировку сразу через 10 минут снимут:)))
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§ mimohodom
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
mimohodom


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 02.02.19
Отправлено: 22.03.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идеальный вариант - чото новое. Но это надо, чтобы у верховных правителей в голове все параллельно было. На это после происшедшего надежды нет. Решили главные улицы, главные и назовут Перспективная Гагарина где теперь Плаза и куча новомодных дворцов и арен - хороший вариант. как раз в духе времени года ангары считаются дворцами.
Под это дело хоть вложат в нее достаточно, благоустроят и если повезет озеленят.
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§ Vital
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7395
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.03.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без разницы какую переименуют. Тошно уже на эти движения смотреть. Сняли таблички по Абая, а теперь по новой будут вешать. По носу щелкнули наших местных ономастов , аж жалко мне их стало. Так старались угодить начальству, а тут бац и облом.
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§ Добринцофф
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6423
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.03.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё то как то мелко,что такое переименовать всего лишь улицу для человека такого масштаба.
Я предлагаю переименовать Затобольск в Назарбаевск и звучит красиво ,не то что скучный и унылый Тобыл.Ну и самое главное здесь наконец то наведут порядок ведь город названный именем первого президента просто обязан быть образцовым и идеально чистым.
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* Victor Yang
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11328
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.03.19 - 08:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Чё то как то мелко,что такое переименовать всего лишь улицу для человека такого масштаба

Так столицу переименовывают же.
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§ Сыкымы
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 867
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 22.03.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
предлагаю переименовать Затобольск в Назарбаевск

За это отдельный референдум проводить надо. Одно другому не мешает.
А так - да, и тут ономасты лоханулись, ща, поди, знатно им припекает в пятой точке за свою недальновидность.
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§ Горожанин_kst
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.03.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видите ли, господа, я вот поразмыслил "шуть-шуть", и вот какая мысль мне пришла. Не будут они менять названия именных улиц, которым имя поменяли уже в современном Казахстане. Это покажет что всё показуха, формализм, и чистый фетиш, а всё на самом деле делается в угоду конъюнктуры, интересов весьма ограниченной группки людей.
Поэтому из предложенных Аль-Фараби, Каирбекова смело вычёркивайте.
НеЗависимость, извините за каламбур, можно и перенести.Самый подходящий вариант.
Ой поториптлись наши одобрямсы, когда Тарана приговорили, а теперь ужом крутись, варианты ищи) а кому легко?!
Так что скорее так.
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* maxsaf
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-да. Народ в основном выбирает второй пункт, потому что его сложнее выговорить? Северный Казахстан - он такой северный :lol:
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* Victor Yang
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11328
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.03.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
е будут они менять названия именных улиц, которым имя поменяли уже в современном Казахстане.

Ну в Павлодаре же переименовали улицу Т-дик
Цитата:
maxsaf:
Народ в основном выбирает второй пункт, потому что его сложнее выговорить?

И поэтому тоже. Будь перевод на русский - было бы проще.
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§ Горожанин_kst
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.03.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Витя, ты невнимателен. Именные улицы. Т.е. содержащие имя/фамилию.
Т-к не имя и не фамилиё.
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* Victor Yang
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11328
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.03.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Именные улицы.

Ну да, извини. Пусть тогда Т-дик переименовывают - к нему и народ не особо ещё привык, да и понятия, можно сказать, одинаковые для Казахстана.
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* Kairat stayer
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 815
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
М-да. Народ в основном выбирает второй пункт, потому что его сложнее выговорить? Северный Казахстан - он такой северный


Часть народа, знаем как голосуют, необъективное оценивание, к настоящему времени якобы 45 человек проголосовало, сколько их них неоднократно и.т.д.
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§ Сыкымы
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 867
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 22.03.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: понятия, можно сказать, одинаковые для Казахстана.

Прям, по Маяковскому. :-) Можно через слэш (/) дописать, в дальнейшем можно указывать любое слово из двух, кому как нравится, а проспект (и смысл) один и тот же.
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* maxsaf
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Часть народа, знаем как голосуют, необъективное оценивание, к настоящему времени якобы 45 человек проголосовало, сколько их них неоднократно и.т.д.

В редакции наверняка есть информация о количестве повторных голосов с разных IP но под одним и тем же пользователем. Можете запросить. Кстати, эту улицу даже сейчас, в этой теме называют Т-дик. Ее и произносить и писать нормально сложнее :-)
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