директор пляжа Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан #33





(Пользователи) Сообщений: 59

Регистрация: 08.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:54 где живем? - в цирке! Кто "за" - поясните большинству почему? За что? За миллионы переведенные в оффшоры?Он же сам сказал что не надо. Или это такая очередная партия. мол, нет братишки, я вас всех уважаю - но это лишнее и уйдет в закат под песню Роллинг Стоун.