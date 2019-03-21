mimohodom Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа. #3





(Пользователи) Сообщений: 29

Регистрация: 02.02.19 (Пользователи) Отправлено: - 00:02 Идеальный вариант - чото новое. Но это надо, чтобы у верховных правителей в голове все параллельно было. На это после происшедшего надежды нет. Решили главные улицы, главные и назовут Перспективная Гагарина где теперь Плаза и куча новомодных дворцов и арен - хороший вариант. как раз в духе времени года ангары считаются дворцами.

Под это дело хоть вложат в нее достаточно, благоустроят и если повезет озеленят.