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Куратор темы: yudjin
Голосование:  Какую улицу в Костанае вы бы переименовали в честь Н.Назарбаева?
Аль-Фараби
Тауелсiздiк
Гагарина
Каирбекова
Свой вариант (в комментариях)
Лучше назвать что-нибудь другое: площадь. район, парк
 
§ yudjin
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
yudjin


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Сообщений: 5810
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.03.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если внезапно возникший вопрос присвоения имени Первого Президента Н.Назарбаева одной из улиц города стоит остро и неизбежно и принятый депутатами накануне вариант с проспектом Абая не одобрили в Астане, то может быть поможем руководству города и области принять решение вместе с народом, а не кулуарным междусобойчиком.
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§ Vital
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7394
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.03.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашу Газету переименовать. Блокировку сразу через 10 минут снимут:)))
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§ mimohodom
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
mimohodom


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 02.02.19
Отправлено: 22.03.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идеальный вариант - чото новое. Но это надо, чтобы у верховных правителей в голове все параллельно было. На это после происшедшего надежды нет. Решили главные улицы, главные и назовут Перспективная Гагарина где теперь Плаза и куча новомодных дворцов и арен - хороший вариант. как раз в духе времени года ангары считаются дворцами.
Под это дело хоть вложат в нее достаточно, благоустроят и если повезет озеленят.
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§ Vital
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7394
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.03.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без разницы какую переименуют. Тошно уже на эти движения смотреть. Сняли таблички по Абая, а теперь по новой будут вешать. По носу щелкнули наших местных ономастов , аж жалко мне их стало. Так старались угодить начальству, а тут бац и облом.
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§ Добринцофф
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Добринцофф


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Сообщений: 6423
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 22.03.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё то как то мелко,что такое переименовать всего лишь улицу для человека такого масштаба.
Я предлагаю переименовать Затобольск в Назарбаевск и звучит красиво ,не то что скучный и унылый Тобыл.Ну и самое главное здесь наконец то наведут порядок ведь город названный именем первого президента просто обязан быть образцовым и идеально чистым.
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