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≡ Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Имя Назарбаева он также предложил присвоить всем центральным улицам казахстанских городов.
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§ alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3103
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ему в мае будет 66...


а да,точно.
пенсионер-президент.
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§ Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Мишаня


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Сообщений: 684
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.03.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
идем по пути Туркменистана

По пути ДО Ниязова, или ПОСЛЕ? Как говорят в Одессе - это две большие разницы!
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§ alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3103
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хороший финт с уходом превратили
в балаган с переименованиями городов,улиц,памятниками,восхвалениями до небес.
назначением дочери вторым лицом в государстве..
на время наверное. до выборов.
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§ директор пляжа
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
директор пляжа


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Сообщений: 59
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.03.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где живем? - в цирке! Кто "за" - поясните большинству почему? За что? За миллионы переведенные в оффшоры?Он же сам сказал что не надо. Или это такая очередная партия. мол, нет братишки, я вас всех уважаю - но это лишнее и уйдет в закат под песню Роллинг Стоун.
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§ Козлов я
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Козлов я


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Сообщений: 274
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.03.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Токаев этими переименованиями и восхвалениями весь момент смазал...
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§ Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.03.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Да, Токаев этими переименованиями и восхвалениями весь момент смазал...

Подмазал...
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§ alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3103
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а нур кз так пишет про нас

///Жители Костанайской области благодарят Елбасы за проделанную гигантскую работу и размышляют о вкладе Лидера нации в историю страны//
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§ директор пляжа
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.03.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
размышляют о вкладе Лидера

размышляют... пора значит фонд новый создать для размышления..
и улицу "размышления".
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§ alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3103
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в тридцатку то не вошли,поставленную задачу не выполнили.
результата нет.
так что не по делу все эти предложения.
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§ Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.03.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
результата нет

отсутствие результата - тоже результат

[Исправлено: Мишаня, 20.03.2019 - 16:05]
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§ КГСПС
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.03.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Первый сказал демонстрировать единство, вот все и ЗА.
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§ КГСПС
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 20.03.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Вроде с 52-го он.
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§ Victor Yang
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11321
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тридцатку то не вошли,поставленную задачу не выполнили. результата нет

Справедливости ради - в 30-ку к 50-му году только планировали.
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§ Гога
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.03.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а сайт *Проститутки Астаны* - как будет называться ??
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