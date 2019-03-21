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≡ Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На предложение Касым-Жомарта Токаева в каждом городе Казахстана назвать центральную улицу в честь Нурсултана Назарбаева незамедлительно откликнулись восемь городов. Первым о готовности переименовать проспект в честь Первого Президента рассказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.
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§ yudjin
Re: Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5810
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.03.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
незамедлительно откликнулись восемь городов

Интересно кому достанется исторический вымпел?
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§ Гога
Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 723
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Борьба с тупизмом
Каких руин ?? Развалили всё - КСК, Химзавод(таких всего 3 в мире было ) , Дизельный и т.д. Так что не все так просто !
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§ Медный
Re: Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2629
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.03.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так что не все так просто !

Всё очень просто Кто развалил (поучаствовал) того и на пьедестал :-)
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§ Трэвэл
Re: Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 15:24
Комментарий удален модератором.
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§ Козлов я
Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.03.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, чуть не забыл, от меня есть отдельная награда (это к посту Юджина)

[img]cea716e48304.jpg[/img]

Извините за цифирки, модеры в прошлом году забанили напрямую мои изображения. До сих пор не знаю,за что.

[Исправлено: Козлов я, 21.03.2019 - 22:25]

[Исправлено: Козлов я, 21.03.2019 - 22:26]

[Исправлено: Козлов я, 21.03.2019 - 22:31]
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§ elektron
Re: Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2662
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.03.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да дайте же уже людям самоутвердится. ;-) Пусть всё переименовывают, хоть 10-ть раз на день. Другой власти у ономастов походу и нет. А может ещё чего не хватает, что бы что то полезное сделать? :-x. Даешь как минимум одно переименование Целинограда в год. :lol:
Можно ведь и в книгу рекордов Гиннеса попасть так. :-)
Кстати идею дарю на халяву. Как только до ономастов не дошло? Почему бы сразу Уральск в Назарбаев целиком не переименовать. Не гоже это в Казахстане городу с таким названием 8-)
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§ yudjin
Re: Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5810
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.03.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выбрать или предложить свой вариант Вы можете в голосовании: Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
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§ Козлов я
Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.03.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не гоже это в Казахстане городу с таким названием

Да ладно. Это же не Чапаевск.
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