elektron Re: Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2662

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:23 Да дайте же уже людям самоутвердится. Пусть всё переименовывают, хоть 10-ть раз на день. Другой власти у ономастов походу и нет. А может ещё чего не хватает, что бы что то полезное сделать? . Даешь как минимум одно переименование Целинограда в год.

Можно ведь и в книгу рекордов Гиннеса попасть так.

Кстати идею дарю на халяву. Как только до ономастов не дошло? Почему бы сразу Уральск в Назарбаев целиком не переименовать. Не гоже это в Казахстане городу с таким названием