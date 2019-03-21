Гога Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в... #58





(Полноправные пользователи) Сообщений: 723

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:49 Помните как -то было ****Я уже совсем большая и умею хрошо:На пол прыгать с тобуретки и садиться на горшок.Я уже совсем не детка, куклам суп могу варить,Только мне не разрешают слово жопа говорить.Стало с бабушкою плохо как сказала я при ней,Назвала меня дурёхой, а сама то не умней.А родители сказали:"Как же так, с каких е лет?"А родители сказали что такого слова нет.Я у зеркала стояла может час, а может два.Даже ноги загудели, заболела голова.Вижу чётко, вижу ясно, ну какой же тут секрет.Ведь такого не бывает жопа есть а слова нет.Долго думала годала, может я плохая дочь.После этого скандала не спала совсем я ночь.А на утро я решила мел у брата попрошу,И на всех заборах крупно слово жопа напишу.А на утро я решила мел у брата попрашу,И на всех заборах крупно слово жопа напишу!