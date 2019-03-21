Козлов я Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 271

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:24 Ой, чуть не забыл, от меня есть отдельная награда (это к посту Юджина)



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Извините за цифирки, модеры в прошлом году забанили напрямую мои изображения. До сих пор не знаю,за что.



[Исправлено: Козлов я, 21.03.2019 - 22:25]



[Исправлено: Козлов я, 21.03.2019 - 22:26]



[Исправлено: Козлов я, 21.03.2019 - 22:31]