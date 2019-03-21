/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей.
Читать новость

§ Victor Yang
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11321
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Складывается впечатление, что это специально замутили.

Возможно, возможно. Может, чтобы не побежали в обменники разом? Чую я большое падение валюты после праздников.

[Исправлено: Victor Yang, 21.03.2019 - 19:15]
Профайл

§ alex_60
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3103
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так понял , что казахские имена сказали не трогать.
остаются русские.
Конечно тут главный ономаст теперь решает.
Кого пнуть что бы место освободил.
Реку Тобол надеюсь не тронут.

[Исправлено: alex_60, 21.03.2019 - 20:18]
Профайл

§ alex_60
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3103
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Все ключевые объекты города - "Астана Опера", "Астана Арена", спортивные клубы, телеканал "Астана" - не будут менять свои наименования. Мы также сохраним международный бренд "Астана", -заявил министр. В качестве примера он привел международный финансовый центр, авиакомпанию "Эйр Астана", велокоманду "Астана", спортивную команду "Астана Арланс". По его словам, они сохранят свои названия."Таким образом, мы сохраним уже всемирно известный бренд "Астана". Министр также указал на "удобность" самого слова "Астана" для всех."Ведь оно в переводе означает "столица". К примеру, на государственном языке мы продолжим называть жителей столицы астаналықтар. То же самое мы предлагаем сделать и на русском языке - называть жителей столицы астанчанами.//

ну и зачем тогда было затевать с этим нур-султаном?
Потешить свое самолюбие.

[Исправлено: alex_60, 21.03.2019 - 20:15]
Профайл

§ alex_60
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3103
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
. Может, чтобы не побежали в обменники разом? Чую я большое падение валюты после праздников.


думаешь у народа есть свободные деньги для обмена?
что бы бежать менять?
Профайл

§ alex_60
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3103
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лас-Вегас, Сан-Франциско, Лос-Анджелес.
Поэтому наверное через дефис Нур-Султан.
А вообще таблички с названиями улиц, городов надо сделать электронными.
Сидишь там где то за пультом.
Пришел кто новый, не нравится что-то,
Нажал несколько клавишей, и все дела.
Профайл

§ maxsaf
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1663
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Номера надо улицам присваивать. Абая - первая стрит, и т.д. :-)
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: yudjin, Козлов я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 183
Пользователей: 2
Всего: 185

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх