alex_60 Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия #47





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3103

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:53 ///Все ключевые объекты города - "Астана Опера", "Астана Арена", спортивные клубы, телеканал "Астана" - не будут менять свои наименования. Мы также сохраним международный бренд "Астана", -заявил министр. В качестве примера он привел международный финансовый центр, авиакомпанию "Эйр Астана", велокоманду "Астана", спортивную команду "Астана Арланс". По его словам, они сохранят свои названия."Таким образом, мы сохраним уже всемирно известный бренд "Астана". Министр также указал на "удобность" самого слова "Астана" для всех."Ведь оно в переводе означает "столица". К примеру, на государственном языке мы продолжим называть жителей столицы астаналықтар. То же самое мы предлагаем сделать и на русском языке - называть жителей столицы астанчанами.//



ну и зачем тогда было затевать с этим нур-султаном?

Потешить свое самолюбие.



[Исправлено: alex_60, 21.03.2019 - 20:15]