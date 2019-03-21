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≡ Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Центральную площадь Рудного начали готовить к празднику ещё 20 марта, когда с 16:00 перекрыли движение по главной улице. Установили пять юрт, две большие качели, сцену и каркасы торговых палаток.
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§ alex_60
Re: Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3100
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///когда в 21:00 откроют проезжую часть по улице Ленина.//

вот так должно быть.
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