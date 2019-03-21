NG.kz После попытки «подоить» быков



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 35258

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:38 Суд за право на субсидии выиграл у Федоровского акимата молочный кооператив. Можно сказать, что его руководитель Семен Коновальчиков бился за 10 тенге, которые на каждый сданный литр молока добавляет государство членам кооператива, и за один день. А можно - что судился за почти 30 млн тенге субсидий, не выплаченных жителям 7 сельских округов Федоровского района и 5 в Карабалыкском районе.

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