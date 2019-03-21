/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ После попытки «подоить» быков		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
После попытки «подоить» быков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суд за право на субсидии выиграл у Федоровского акимата молочный кооператив. Можно сказать, что его руководитель Семен Коновальчиков бился за 10 тенге, которые на каждый сданный литр молока добавляет государство членам кооператива, и за один день. А можно - что судился за почти 30 млн тенге субсидий, не выплаченных жителям 7 сельских округов Федоровского района и 5 в Карабалыкском районе.
Читать статью

§ pandit
Re: После попытки «подоить» быков
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 21.03.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое счастье, что мы не создали СПК по молоку. Представляю себе, сколько нервов стоили руководителю "Банновка-СУТ" эти дрязги, вроде он за ради своего кармана старается. Бессовестные, мелкие, подленькие людишки наделенные властью, "радеющие" за сельское хозяйство Казахстана, во всей красе вы себя показали в этой истории, кто вы есть на самом деле. Позорище.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 104, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 104
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 227
Пользователей: 0
Всего: 227

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх