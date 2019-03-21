Цитата: КГСПС:

И название им флюгер, всегда держащий нос по ветру.

А вот интересно, акиматские флюгеры, поспешившие нанять быдлоганов сдирать таблички Абая, успели сдать их в цветмет за 15 серебряников?

И не собираются ли они вернуть городу из собственных средств бездарно потраченные деньги на демонтаж и собственникам домов за бездарное ковыряние чужих стен?



И наконец есть ли вообще в городе хоть какие-нибудь в зачаточном состоянии компетентные органы? Чтоб отыскать вандалов насесших массовый вред зелёным насаждениям города в особо крупных размерах?

Нужен ли для этого Шерлок Холмс?

Или может быть хватит теперь времни на помощь у Нурсултана Абишевича?

Это вроде как в сфере его безопасности какие-то ненавидящие деревья злодеи массово нанесли ущебр городу и уронили доверие к государству?