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≡ Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей.
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§ abaika95
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.03.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему ономастическая комиссия не поддержала, народ ведь не против переименования улицы.
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§ Тот самый
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Тот самый


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Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да переименуйте Аль-Фараби уже и оставьте нас в покое! Как раз бывшая Ленина. Одна из главных улиц города и проходит рядом с акиматом, выходит на площадь, на набережную, на ЖД-вокзал. Идеальный кандидат. Или Тарана-Тауельсыздык.
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§ Victor Yang
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11321
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
народ ведь не против переименования улицы

Против.
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§ Серый волк
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9996
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Да переименуйте Аль-Фараби уже и оставьте нас в покое! Как раз бывшая Ленина. Одна из главных улиц города и проходит рядом с акиматом, выходит на площадь,

Какой вы однако злобный буратино!
Восьмиэтажное здание бывшего обкома не просто на пустыре имени чиновников стоит посреди города, а имеет адрес этого самого Аль-Фараби. А документы им менее всего все подряд переписывать хотелось.
Это же не обычные жители, которые тьфу на них, пусть меняют и пусть посылки и письма не получат из-за дикой путаницы.
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§ Гога
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Серый волк
Аким столицы рассказал, как будут называть жителей города после его переименования. Жители Астаны, несмотря на переименование столицы, будут называться астанчанами. Об этом говорится в сообщении акимата Астаны.
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§ Victor Yang
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11321
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Жители Астаны, несмотря на переименование столицы, будут называться астанчанами.

А жители Нур-Султана?
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§ Серый волк
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9996
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Жители Астаны, несмотря на переименование столицы, будут называться астанчанами.

А ну всё понятно!
Где-то переименовывают столицу, Жителей Астаны это никак не касается!
:lol: :lol:
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§ Гога
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Victor Yang
Ясно же сказано - ещё раз внимательно прочтите !!!**несмотря на переименование столицы***-
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§ Гога
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Жителей города Нур-Султан будут называть астанчанами – Бахыт Султанов
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§ Victor Yang
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11321
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ясно же сказано - ещё раз внимательно прочтите !!!**несмотря на переименование столицы***-

Это не поддаётся никакой логике.
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§ saba
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 212
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 21.03.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это не поддаётся никакой логике.

Как мне сказал один чиновник из Астаны по поводу освещения, кому нужны ваши технические характеристики, так и тут, кому нужна Ваша логика
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§ Victor Yang
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11321
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
кому нужна Ваша логика

Хотя бы приезжим людям из других стран. Сейчас вот есть возмущения по поводу прочтения названия нашего города на русском языке - совершенно нигде в русском языке не отражено, что оно должно читаться через О. Так и со столицей то же самое будет - назовут их Нурсултанчанами - тоже польются реки фекалий? Или все должны знать особенности казахского языка и историю Казахстана?
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§ КГСПС
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
КГСПС


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Сообщений: 798
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 21.03.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

И название им флюгер, всегда держащий нос по ветру.
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§ maxsaf
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мировым новостям прокатилась новость о сложении полномочий президента, а на местах обсуждают исключительно переименования каждый своей улицы в своем ауле. Складывается впечатление, что это специально замутили.
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§ Серый волк
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9996
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
И название им флюгер, всегда держащий нос по ветру.

А вот интересно, акиматские флюгеры, поспешившие нанять быдлоганов сдирать таблички Абая, успели сдать их в цветмет за 15 серебряников?
И не собираются ли они вернуть городу из собственных средств бездарно потраченные деньги на демонтаж и собственникам домов за бездарное ковыряние чужих стен?

И наконец есть ли вообще в городе хоть какие-нибудь в зачаточном состоянии компетентные органы? Чтоб отыскать вандалов насесших массовый вред зелёным насаждениям города в особо крупных размерах?
Нужен ли для этого Шерлок Холмс?
Или может быть хватит теперь времни на помощь у Нурсултана Абишевича?
Это вроде как в сфере его безопасности какие-то ненавидящие деревья злодеи массово нанесли ущебр городу и уронили доверие к государству? :lol:
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