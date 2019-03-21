Тот самый Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в... #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 54

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:06 Да переименуйте Аль-Фараби уже и оставьте нас в покое! Как раз бывшая Ленина. Одна из главных улиц города и проходит рядом с акиматом, выходит на площадь, на набережную, на ЖД-вокзал. Идеальный кандидат. Или Тарана-Тауельсыздык.