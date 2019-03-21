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≡ Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35256
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей.
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§ abaika95
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.03.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему ономастическая комиссия не поддержала, народ ведь не против переименования улицы.
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§ Тот самый
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Тот самый


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Сообщений: 54
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да переименуйте Аль-Фараби уже и оставьте нас в покое! Как раз бывшая Ленина. Одна из главных улиц города и проходит рядом с акиматом, выходит на площадь, на набережную, на ЖД-вокзал. Идеальный кандидат. Или Тарана-Тауельсыздык.
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* Victor Yang
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11318
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
народ ведь не против переименования улицы

Против.
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§ Серый волк
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9993
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 17:15
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* Гога
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 715
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Серый волк
Аким столицы рассказал, как будут называть жителей города после его переименования. Жители Астаны, несмотря на переименование столицы, будут называться астанчанами. Об этом говорится в сообщении акимата Астаны.
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* Victor Yang
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11318
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Жители Астаны, несмотря на переименование столицы, будут называться астанчанами.

А жители Нур-Султана?
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