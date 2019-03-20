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Горожанин_kst:
Слился Горожанин. Ой, слился. непоследовательные путающиеся мысли. Вот так и большинство - цииирк, шапиито, в каждом городе по проспекту. перегиб! ааа, Абая оставили, аль-Фараби можно. А как же цирк?
Цитата:
Горожанин_kst: О, Аллай! Стыдобище то какое! Балаган, цирк шапито, паноптикум. Даёшь в каждом городе по проспекту Назарбай! Даёшь на каждой вокзальной площади статуй 20ти метровый, чтоб одной рукой сжимал пламенеющее (светодиодами, как маяк в ночи!)сердце, а другой неизменно показывал в сторону Нурсултана!
Так это тогда к чему? Что изменилось? Назовут параллельную улицу и статую отодвинут на 20 метров. Принципиальные изменения, Горожанин согласился сразу.
[Исправлено: Мишаня, 21.03.2019 - 15:38]