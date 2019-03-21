Серый волк Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в... #27





(Пользователи) Сообщений: 9993

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 16:54 Свежий анекдот в тему.



Вызывают (как его там сейча посмотрю в яндексе) Токаева в приёмную президента.

- Вам Нурсултан Абишевич подарил автомобиль.

Вышли, смотрят, руля нет, педалей нет, и рычаг коробки отвинчен.

Позвонили гаранту безопасности.

- Это все для вашей безопасности. Рулить буду я.

- А мне что делать Нурсултан Абишевич?

- А вам я кнопочку бибикать оставил.





Всё бы хорошо и распрекрасно, но в Астане новый один раз бибикнул, так в кОстанае чинуши все таблички Абая с улиц содрали!

Запыхались наверное бедняжки, так спешили понять смысл бибиканья!