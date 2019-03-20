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≡ В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35256
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять это решение. Ровно столько прошло с момента принятия присяги новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и внесения им предложения о переименовании главных улиц казахстанских городов.
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§ Мишаня
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Мишаня


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Сообщений: 684
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 21.03.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Слился Горожанин. Ой, слился. непоследовательные путающиеся мысли. Вот так и большинство - цииирк, шапиито, в каждом городе по проспекту. перегиб! ааа, Абая оставили, аль-Фараби можно. А как же цирк?
Цитата:
Горожанин_kst: О, Аллай! Стыдобище то какое! Балаган, цирк шапито, паноптикум. Даёшь в каждом городе по проспекту Назарбай! Даёшь на каждой вокзальной площади статуй 20ти метровый, чтоб одной рукой сжимал пламенеющее (светодиодами, как маяк в ночи!)сердце, а другой неизменно показывал в сторону Нурсултана!

Так это тогда к чему? Что изменилось? Назовут параллельную улицу и статую отодвинут на 20 метров. Принципиальные изменения, Горожанин согласился сразу.

[Исправлено: Мишаня, 21.03.2019 - 15:38]
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§ Горожанин_kst
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1363
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.03.19 - 16:39
Комментарий удален модератором.
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§ Мишаня
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 21.03.19 - 16:44
Комментарий удален модератором.
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* Victor Yang
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11318
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
сколько я налил за 10 лет, и сколько ты за три года.

Я со своим счётчкиом за вами спокойно наблюдаю :lol: :lol: :lol:
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§ Горожанин_kst
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1363
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.03.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Плевать мне сколько и чего ты там налил. Кто ты я тебе уже сказал. С твоими провокациями, и "пуками". Ходи, гуляйся,тока параллельно желательно.
Про Аль-Фараби неоднократно говорил, что это название временное, не наше.
И да, Президент заслуживает памяти. Но надо делать подобное в диалоге с обществом. Прислушиваясь, сейчас нечто подобное изображают.Ещё бы Астану в покое оставили, цены б им не было. И не торопились, как голые в баню.
А этот гиперболизм где уж, не каждому дано, особо умным. Время всё расставит по местам.
Про слился, пролился..."рукалицо" я, родной, в игры не играю, старый я.
А ты гуляйся, это ж для тебя как в песочнице получается, сыпешь, сливаешь, мы, люди взрослые, не обидим. А в своей песочнице триколорной малыши тебя обижают? Чё к нам упёрто лезешь?
Это вопрос риторический, не утруждайся. Ответ мне не интересен, как и ты.
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