Горожанин_kst В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева #94





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1363

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:01 Цитата: Мишаня:



Плевать мне сколько и чего ты там налил. Кто ты я тебе уже сказал. С твоими провокациями, и "пуками". Ходи, гуляйся,тока параллельно желательно.

Про Аль-Фараби неоднократно говорил, что это название временное, не наше.

И да, Президент заслуживает памяти. Но надо делать подобное в диалоге с обществом. Прислушиваясь, сейчас нечто подобное изображают.Ещё бы Астану в покое оставили, цены б им не было. И не торопились, как голые в баню.

А этот гиперболизм где уж, не каждому дано, особо умным. Время всё расставит по местам.

Про слился, пролился..."рукалицо" я, родной, в игры не играю, старый я.

А ты гуляйся, это ж для тебя как в песочнице получается, сыпешь, сливаешь, мы, люди взрослые, не обидим. А в своей песочнице триколорной малыши тебя обижают? Чё к нам упёрто лезешь?

Это вопрос риторический, не утруждайся. Ответ мне не интересен, как и ты.