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≡ Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35256
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской областей.
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§ drakon
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15928
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.03.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вдохновит ли Путина пример Назарбаева

На что? Перенаименование - Москвы?... :lol:
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§ ыгрик иксов
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
ыгрик иксов


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 21.03.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
улица Гоголя как вариант не рассматривали?
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* Victor Yang
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11318
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Перенаименование - Москвы?.

На это даже советские власти не шли. Ну и 870 лет - это не 25.
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§ abaika95
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.03.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему бы не переименовать улицу в проспект Назарбаева.Первый руководитель страны.
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§ abaika95
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.03.19 - 16:14
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.03.19 - 16:15
Комментарий удален модератором.
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§ Трэвэл
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Трэвэл


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Сообщений: 174
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печалька... Я уже новые визитки подготовил. Переименуют - непереименуют, народ, всех с праздником весеннего равноденствия. Зарубежным читателям и комментаторам сообщаю, что это один из самых светлых праздников в нашей стране!
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§ abaika95
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.03.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно и переименовать улицу
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* saba
Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 21.03.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запад же мечтает об уходе Путина, наверное в таком случае и на переименование Москвы глаза бы закрыли :-)

[Исправлено: saba, 21.03.2019 - 16:30]
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§ Серый волк
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Серый волк


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Сообщений: 9993
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
а что делать теперь? таблички на Абая уже сняли.

ух ты какие исполнительные комедианты в акимате работают!
Мухой метнулись!
:lol: :lol:
Вот бы так к нечищенным зимой тротуарам с полуметровыми сугробами бегали, так что ветер в лопатах свистел! :lol: А то у них по другим вопросам месяцами конь не валялся. Зимой сугробы и темень на улицах, весной школьники в грязище ищут путь в школы... итд. :lol:
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§ Серый волк
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9993
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На что? Перенаименование - Москвы?... :lol:

Да, да, а город Владимир, областной центр на восток от Москвы по примеру кОстанайских клоунов переименуют в Москву!
:-)
Владимирский централ, ветер северный!
Ух новый смысл появится у пестни! :lol:
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§ Серый волк
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9993
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цирк в этом году в кОстанай может не приезжать!
После таких представлений со скучных цирковых клоунов никто смеяться не будет!

А кстати как теперь жительниц бывшей Астаны называть?
:-)
Нурсултанками?
:-)
Ещё у коллег НГ, журналисов астаны могут сомнения быть интересные.
Как погоду теперь озвучивать?
:lol:
В Нурсултане температура понизилась до нулевой отметки, внутри города отмечены гололёдные явления. Местные коммунальщики посыпают Нурсултан песком с солью.
:lol:
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§ Серый волк
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9993
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свежий анекдот в тему.

Вызывают (как его там сейча посмотрю в яндексе) Токаева в приёмную президента.
- Вам Нурсултан Абишевич подарил автомобиль.
Вышли, смотрят, руля нет, педалей нет, и рычаг коробки отвинчен.
Позвонили гаранту безопасности.
- Это все для вашей безопасности. Рулить буду я.
- А мне что делать Нурсултан Абишевич?
- А вам я кнопочку бибикать оставил.
:lol: :lol: :lol:

Всё бы хорошо и распрекрасно, но в Астане новый один раз бибикнул, так в кОстанае чинуши все таблички Абая с улиц содрали! :lol:
Запыхались наверное бедняжки, так спешили понять смысл бибиканья!
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§ Серый волк
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9993
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати жительницам бывшей Астаны ещё повезло.
Нурсултанками называть будут, можно привыкнуть.
А вот в одном похожем режимчике, в Венесуэле после Чавеса на трон забрался его водитель Мадуро!
:-P
В случае благополучного ухода этого Мадуры (в чем сильные сомнения) жительниц столицы Венесуэллы надо будет называть Мадурками? :lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
Re: Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.03.19 - 17:01
Комментарий удален модератором.
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