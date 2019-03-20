Цитата: Горожанин_kst:

онимаешь, всё ожидаемо, соглашусь...кроме МАСШТАБА, не было б возмущения, будь это ВСЕ поумереннее, хотя бы с небольшой каплей логики и здравого смысла.

Мы здесь живем на севере, менталитет у нас ближе к европейскому, но ведь есть юг, запад, про восток промолчу, это в общем конечно азиатчина но... В конце концов если перечитать Энгельса, то если просто говорить В Греции была демократия. но были полноценные рабы, в Персии была сатрапия, но рабовладение было" очаговым" и зачастую раб, становился членом семьи. Не знаешь, что лучше. так и здесь, Я удивлен, что ещё так долго сдерживались, ведь многих так и подпирало, так хотелось высказать свою верноподанность, в половине случаев. я уверен. вполне искренне.

А над Туркменией,я никогда не смеялся, не зная, что там происходит. легче всего осуждать. Также как и восхищаться.