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≡ Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35254
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным "НГ" это предложение прозвучало вчера, 20 марта, на той же сессии маслихата, где принималось решение о переименовании проспекта Абая в проспект имени Нурсултана Назарбаева.
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§ Змея Подколодная
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 588
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.03.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ускорьтесь! Мы должны быть первыми!)
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§ arman_kst
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На окраине города - такое отношение к поэту
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§ yudjin
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5806
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.03.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на проспекте им. Назарбаева уже сегодня, несмотря на выходной день, ведутся подготовительные работы по установке новых табличек.

Грязь бы сначала вдоль бАрдовых бордюров для начала убрали, а то как водится с грязными пятками, губки накрашивают. Забавно, что по боку введенный в связи с переписью населения в 20-м году, мораторий на переименования... У нас любой закон как дышло, куда повернуть, то и переименуют?

Цитата:
Далее его предстоит обсудить депутатам костанайского городского маслихата.

А не соизволят ли трудяги ономастического труда сразу рассмотреть реальную просьбу народа - жителей города и области по присвоению имени народного врача Герасимова?
А не соизволят ли чиновничьи обещалкины присвоить имя героя -кустанайца Л.Тарана одной из улиц, ведь секретарь маслихата Ищанов и депутат Исмуратов на публичных слушаниях обещали это рассмотреть?
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§ Змея Подколодная
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 588
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.03.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что предложение о переименовании ул. Уральской было сделано с учетом дальнейшего развития ул. Уральской в сторону мкр. Аэропорт.

Значит все хорошо. Будет соответствовать.
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§ Гога
Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Карбышева для кого берегут ??

[Исправлено: Гога, 21.03.2019 - 10:14]
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§ Trueman4400
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Trueman4400


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Сообщений: 314
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 21.03.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

А что окраина города - это мусор?
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§ Vradon
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Vradon


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Сообщений: 166
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 21.03.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта улица, как ворота нашего города. Все гости нашего города будут заезжать в областной центр по улице Абая. К тому же, здесь планируется еще строительство жилых домов, развивать инфраструктуру. Пора уже в этом процессе видеть положительные тенденции.
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§ Vradon
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 21.03.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Это давно уже не окраина города, а практически его центр!Или Вы не знаете об этом?
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§ Khalisi
Re: Имя Абая предложено отдать улице Уральской в Костанае
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 21.03.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Других тем, по ходу, в ближайшее время ждать не стоит?
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