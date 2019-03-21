Цитата: на проспекте им. Назарбаева уже сегодня, несмотря на выходной день, ведутся подготовительные работы по установке новых табличек.

Грязь бы сначала вдоль бАрдовых бордюров для начала убрали, а то как водится с грязными пятками, губки накрашивают. Забавно, что по боку введенный в связи с переписью населения в 20-м году, мораторий на переименования... У нас любой закон как дышло, куда повернуть, то и переименуют?



Цитата: Далее его предстоит обсудить депутатам костанайского городского маслихата.

А не соизволят ли трудяги ономастического труда сразу рассмотреть реальную просьбу народа - жителей города и области по присвоению имени народного врача Герасимова?

А не соизволят ли чиновничьи обещалкины присвоить имя героя -кустанайца Л.Тарана одной из улиц, ведь секретарь маслихата Ищанов и депутат Исмуратов на публичных слушаниях обещали это рассмотреть?