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≡ В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35254
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять это решение. Ровно столько прошло с момента принятия присяги новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и внесения им предложения о переименовании главных улиц казахстанских городов.
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§ abaika95
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
abaika95


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Сообщений: 40
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.03.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай те не будем разочароваться и разочаровывать всех. Наш первый Президент заслуживает этого. Всех с наступающими праздниками.
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* saba
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 21.03.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Ты сам из Рассеи? Вот и хабарь за свой медвежий угол, коль не знаешь что у нас в Казахстане происходит, чем мы дышим. Простой народ здесь просто в шоке от происходящего цирка. Всё можно выразить словами Швондера из известного фильма "Это...просто...позор...какой-то..."

А я здесь живу и совершенно не в шоке, по моему это было ожидаемо, и нет уменя возмущения по этому поводу, единственно, как обычно наши власти (костанайские ) перегнули палку. нельзя было именно Абая переименовывать. Кстати Аль Фараби родился в Казахстане, в городе Отрар, правда жил и творил в Багдаде и культура у него конечно арабская
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* Горожанин_kst
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1355
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.03.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

"рукалицо"
Миша, дарагой,не усугубляй, без тебя и смешно и тошно.
За державу обидно, за государя неудобно, из-за прид...ти(хммм, умолчу, а то поговоривают уже пошли прореживания инакомыслия) его окружения.
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* Горожанин_kst
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1355
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.03.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

Понимаешь, всё ожидаемо, соглашусь...кроме МАСШТАБА, не было б возмущения, будь это ВСЕ поумереннее, хотя бы с небольшой каплей логики и здравого смысла.
Я б сам воспринял это как должное, не устрой они балаган вселенского масштаба
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§ Мишаня
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Мишаня


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Сообщений: 677
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 21.03.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
За державу обидно, за государя неудобно, из-за прид...ти(хммм, умолчу, а то поговоривают уже пошли прореживания инакомыслия) его окружения

Подними правую руку, отмахни - и скажи ...с ним! Кучка решает за народ. как в комедии: Царь-то, говорят, ненастоящий! Поливая на просторах инета ничего не изменится. Да и на просторах страны также. Народ имеет ту власть, которую сам желает, а власть имеет народ
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§ alex_60
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3096
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Царь то хороший, бояре плохие.
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* saba
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 21.03.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
онимаешь, всё ожидаемо, соглашусь...кроме МАСШТАБА, не было б возмущения, будь это ВСЕ поумереннее, хотя бы с небольшой каплей логики и здравого смысла.

Мы здесь живем на севере, менталитет у нас ближе к европейскому, но ведь есть юг, запад, про восток промолчу, это в общем конечно азиатчина но... В конце концов если перечитать Энгельса, то если просто говорить В Греции была демократия. но были полноценные рабы, в Персии была сатрапия, но рабовладение было" очаговым" и зачастую раб, становился членом семьи. Не знаешь, что лучше. так и здесь, Я удивлен, что ещё так долго сдерживались, ведь многих так и подпирало, так хотелось высказать свою верноподанность, в половине случаев. я уверен. вполне искренне.
А над Туркменией,я никогда не смеялся, не зная, что там происходит. легче всего осуждать. Также как и восхищаться.
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* Victor Yang
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11309
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
будь это ВСЕ поумереннее

И всё в спешке. Ладно - ушёл, но присягу зачем готовить так торжественно и спешно? Ну был бы и.о., а через три месяца выборы бы провели уже - а там бы и инаугурация, как положено - с гостями-коллегами. А то какая-то схема непонятная по НАЗНАЧЕНИЮ следующего президента получается. Потом - эта спешка с переименованиями.
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* Медный
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2626
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.03.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаешь и понимаешь какие тупые аргументы у популИзаторов :oops:
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* Медный
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2626
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.03.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
По идее

под шумок, даже забыли об "отсрочке на переименование"
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* Медный
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2626
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.03.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абай идеологически устарел :-o :-o :-o
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* Горожанин_kst
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1355
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.03.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

Не надо говорить мне о невежестве, даже так завуалированно, я не наивный юноша, понимаю с полунамёка)
В силу своего увлечения имею широчайший круг общения, с ребятами с юга, севера, запада, центра и востока страны, общаюсь плотно. Люди разных национальностей и возрастов. Везде реакция "рукалицо".
Активность и ретивость в этом свойственна одной определённой прослойке нашего общества. Факт.
И даже если есть понимание, как в моём случае, то, смею тебя заверить, всех преследует недоумение и возмущение спешкой и масштабами действа, да и режимом "вас забыли спросить!"
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* saba
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 21.03.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
заверить, всех преследует недоумение и возмущение спешкой и масштабами действа, да и режимом "вас забыли спросить!"

Ну значит я тогда не вхожу во все, а значит я не народ?
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