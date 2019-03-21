/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35254
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На предложение Касым-Жомарта Токаева в каждом городе Казахстана назвать центральную улицу в честь Нурсултана Назарбаева незамедлительно откликнулись восемь городов. Первым о готовности переименовать проспект в честь Первого Президента рассказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.
Читать новость

§ yudjin
Re: Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5806
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.03.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
незамедлительно откликнулись восемь городов

Интересно кому достанется исторический вымпел?
Профайл

§ Гога
Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Борьба с тупизмом
Каких руин ?? Развалили всё - КСК, Химзавод(таких всего 3 в мире было ) , Дизельный и т.д. Так что не все так просто !
Профайл

* Медный
Re: Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2626
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.03.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так что не все так просто !

Всё очень просто Кто развалил (поучаствовал) того и на пьедестал :-)
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 120, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 117
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова, Victor Yang, Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 210
Пользователей: 5
Всего: 215

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх