/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять это решение. Ровно столько прошло с момента принятия присяги новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и внесения им предложения о переименовании главных улиц казахстанских городов.
Читать новость

§ Мишаня
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 21.03.19 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Господи один проспект, на всю Россию ? Это же дёшево будет, нужно же как минимум пол страны при жизни переименовать, а остальную на потом оставить

Что ж ты так переживаешь? Путин только 18 лет царствует. Лет через пяток и мы начнем увековечивать.
Профайл

§ Мишаня
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 21.03.19 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Что происходит?!Белая горячка мозг за сутки тысячам поразила?

Конечно, этим тысячам на подобных форумах. А миллионы простых обывателей - народ приветствует начинания обновленной власти. Давно уже звучат предложения такого рода. И голосовали 97% за Назарбаева. Разве нет?
Профайл

§ Мишаня
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 675
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 21.03.19 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
лизоблюды тоже в курсе,как играть свои роли

Были всегда, везде и во все времена. А "Восток - дело тонкое", менталитет там более теплый, чем у нордических народов. Зато история переписывается тоже моментально. Вторую серию кино через пяток лет посмотрите
Профайл

§ Козлов я
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 267
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.03.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Ежели чего, то- "Прости нас, Юра".

[img]d0fd4be9b9e7.jpg[/img]
Профайл

§ Горожанин_kst
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.03.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

Давно звучат, известно где, известно от кого.
Ты сам из Рассеи? Вот и хабарь за свой медвежий угол, коль не знаешь что у нас в Казахстане происходит, чем мы дышим. Простой народ здесь просто в шоке от происходящего цирка. Всё можно выразить словами Швондера из известного фильма "Это...просто...позор...какой-то..."
Профайл

§ denfostr
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 21.03.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поторопились ономастирующие депутаты. После развенчания культа личности куда девать будут? Опять ономастировпть? Имена ономастируюших можете выложить?
Профайл

§ Горожанин_kst
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 21.03.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое обидное, он ведь на самом деле незаурядный человек, значение которого очень велико для нашей страны. Но то что сейчас сотворяют "придворные"...Всё закрываю для себя тему "рукалицо"
Профайл

§ denfostr
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 21.03.19 - 10:21
Комментарий удален модератором.
Профайл

* alex_60
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в спортивных комментариях россияне уже так пишут

///С точки зрения травм «Барыс» сам переживает натуральный ад, и нет ни одной улики в пользу намеренности нанесенного омичам урона, но команда из Астаны/Нур-султана реально играет жестко///

Цитата:
Горожанин_kst:
Самое обидное, он ведь на самом деле незаурядный человек, значение которого очень велико для нашей страны. Но то что сейчас сотворяют "придворные"..


согласен.
как уже писал,красивый уход испортили уже через пять минут,
устроили балаган на весь день ,на всю страну,
хуже придумать было невозможно.
Профайл

§ Валентин
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7507
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.03.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И в самом деле.
То ли был какой-то непонятный "проспект Абая" - кстати, а кто это вообще?
А вот теперь проспект имени Нурсултана Назарбаева.

Звучит!
Профайл

* yudjin
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5804
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.03.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
устроили балаган на весь день ,на всю страну,

посмешище на весь мир устроили... Смена руководства ушла на второй план ( в этом наверное и цимус) по сравнению с этой экономически неоправданной и лихорадочной ономастической суетой чиновничьих небожителей... А народ? а народ ржёт и пашет.. его не спрашивают.... ему прокормится надо, а не о роли в учебнике по мировой истории думать.
Зато забавно читать сми-бюджетных прикормышей, отключивших комментарии в соцсетях... оказывается все уважаемые люди всеми частями тела голосовали "ЗА"... а что мешало по-закону инициировать, по-человечески спросить народ... а не по команде "фас" бежать впереди паровоза?
Профайл

* alex_60
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А вот теперь проспект имени Нурсултана Назарбаева.


мелкий политический деятель во времена Димаша Кудайбергена (с)
это не я сказал.такое уже было.
Профайл

§ Сергей_я
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2700
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.03.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
отключивших комментарии в соцсетях..

привет КН
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 90, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 89
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 303
Пользователей: 4
Всего: 307

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх