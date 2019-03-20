в спортивных комментариях россияне уже так пишут



///С точки зрения травм «Барыс» сам переживает натуральный ад, и нет ни одной улики в пользу намеренности нанесенного омичам урона, но команда из Астаны/Нур-султана реально играет жестко///



Цитата: Горожанин_kst:

Самое обидное, он ведь на самом деле незаурядный человек, значение которого очень велико для нашей страны. Но то что сейчас сотворяют "придворные"..



согласен.

как уже писал,красивый уход испортили уже через пять минут,

устроили балаган на весь день ,на всю страну,

хуже придумать было невозможно.