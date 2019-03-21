/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Километры асфальта, бордюров, парковок		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Километры асфальта, бордюров, парковок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весна в этом году традиционно предъявила костанайцам разбитые дороги, разрушенные тротуары и ямы внутри дворов. Как выяснила «НГ», в этом году в областном центре отремонтируют почти 30 км дорог, в основном проверенным способом - методом ресайклирования. Не обойдется и без ноу-хау: власти впервые обещают сделать упор на замену асфальта внутри дворов с заменой поребрика и оборудованием новых парковочных мест.
Читать статью

§ Серый волк
Re: Километры асфальта, бордюров, парковок
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бурунди, самая беднейшая страна мира!
Но все могут убедиться, что дороги там намного лучше клептоманской кОстанайской акунамататии. :lol:
Профайл

§ Валентин
Re: Километры асфальта, бордюров, парковок
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7507
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.03.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
дороги там намного лучше


Там тоже зима полгода и 2-3 месяца в году ежедневные переходы через 0 ?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 88
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 301
Пользователей: 4
Всего: 305

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх