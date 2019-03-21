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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Сложение полномочий
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Я принял непростое для себя решение», - сказал он в последнем обращении на этом посту, адресованном соотечественникам, соратникам, членам возглавляемой им партии. И эту речь с полным правом можно назвать исторической.
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* Гога
Re: Тимур ГАФУРОВ: Сложение полномочий
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 709
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда в точку ! Левая рука не знает , что творит левая .
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