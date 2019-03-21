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§ NG.kz
Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.03.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На предложение Касым-Жомарта Токаева в каждом городе Казахстана назвать центральную улицу в честь Нурсултана Назарбаева незамедлительно откликнулись восемь городов. Первым о готовности переименовать проспект в честь Первого Президента рассказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.
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§ Козлов я
Re: Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 267
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.03.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да чего тут мелочиться!

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* alex_60
Как решают вопрос о присвоении улицам казахстанских городов имени Назарбаева. Обзор
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рейтинг по длине улиц . этих.
надо посмотреть.
у кого самая длинная, у кого самая короткая.
сделать выводы.
потом оргвыводы.

[Исправлено: alex_60, 21.03.2019 - 11:04]
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