Цитата: Vradon:

Так же, как и вы только по совести...

Ой да ладно, какая совесть, семь раз на день что то переименовывать?

Я за сохранение названий всех городов и улиц в принципе. Какой смысл каждый год что либо переименовывать?

Вы писали про время, расставляющее всё по местам?

Так приводил же пример, Набережные Челны, 6-ть лет продержались, но после смерти уважаемого Леонида Ильича!

Просто дико не врубаюсь, кому и зачем всё это нужно?

Покажите хоть один пример (за исключением стран постсоветского пространства), где бы такое надругательство производилось?

В Германии есть даже населённый пункт "Ленин" называется, и ни чё жывут по лучше чем в Затобольске...



Вот Ленин в Германии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD



ПС: правда не Владимир Ильич. С 1180 года никто не переименовывал.



[Исправлено: elektron, 20.03.2019 - 21:51]