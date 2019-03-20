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≡ В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять это решение. Ровно столько прошло с момента принятия присяги новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и внесения им предложения о переименовании главных улиц казахстанских городов.
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§ Серый волк
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 01:48
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§ Гога
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.03.19 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
elektron
Код:
ни Путин в России
- В Грозном есть проспект Путина .
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§ elektron
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2661
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.03.19 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Так же, как и вы только по совести...

Ой да ладно, какая совесть, семь раз на день что то переименовывать?
Я за сохранение названий всех городов и улиц в принципе. Какой смысл каждый год что либо переименовывать?
Вы писали про время, расставляющее всё по местам?
Так приводил же пример, Набережные Челны, 6-ть лет продержались, но после смерти уважаемого Леонида Ильича!
Просто дико не врубаюсь, кому и зачем всё это нужно?
Покажите хоть один пример (за исключением стран постсоветского пространства), где бы такое надругательство производилось?
:-x В Германии есть даже населённый пункт "Ленин" называется, и ни чё жывут по лучше чем в Затобольске... :lol:

Вот Ленин в Германии :-P
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD

ПС: правда не Владимир Ильич. С 1180 года никто не переименовывал.

[Исправлено: elektron, 20.03.2019 - 21:51]
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§ elektron
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2661
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.03.19 - 02:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- В Грозном есть проспект Путина .

Господи один проспект, на всю Россию ? Это же дёшево будет, нужно же как минимум пол страны при жизни переименовать, а остальную на потом оставить :-P
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§ maxsaf
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1659
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 03:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
завтра будет день - будет и пища для размышлений. Другая...

Вот теперь реально страшно стало
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