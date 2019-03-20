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≡ В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Властям Костаная понадобилась половина рабочего дня, чтобы принять это решение. Ровно столько прошло с момента принятия присяги новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и внесения им предложения о переименовании главных улиц казахстанских городов.
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§ arman_kst
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновники, кто там подпись ставит, вы бы почитали творчество Великого Абая Кунанбаева, прежде чем переименовывать.
Аль-Фараби самый центр, Арбат, акимат надо было
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§ kolibri
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
kolibri


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 21.03.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, хорошо бы построить новый город или в каждом городе новую улицу и назвать ее именем Президента. Но, так или иначе, деятельность Назарбаева затронула всю страну. Пусть это найдет отражение вот так в каждом городе.
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§ Vradon
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 21.03.19 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Аполитично рассуждаете, товарищ))))
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§ elektron
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2661
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.03.19 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я конечно дико извиняюсь, так просто за ранее и всем спасибо, тоже заранее. ;-)
Но как то такого с позволения слова, сказать увековечивания не имеет ни Путин в России,
Ни Лукашенко в Беларуси. Не знаю может потому что они толи ещё живы или по другим причинам.
Но народ именно с Казахстана (и не только) именно туда валит.
И Цитата:
Khalisi:
гарантом спокойствия и стабильности в стране. Кто не задавался вопросом, а что теперь будет?

Да ничего. Потому как этим гарантом является Россия. Это тем кто задавался вопросом.
Паранойя какая то, что ли случилась? Если в мире так все всегда и кругом всё переименовывать будут, так скоро и знать не будешь, куда слетать или съездить хотел. 8-)
Хватит может Тутанхамонов? 8-)
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§ Vradon
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 21.03.19 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обывательские разговорчики))))
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§ elektron
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2661
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.03.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Обывательские разговорчики))))

Тогда чего заморачиваетесь? по долгу службы? 8-) :lol:
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§ Змея Подколодная
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 21.03.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аполитично рассуждаете, товарищ))))

Где? Покажите!)))
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§ Victor Yang
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11306
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.03.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
Пусть это найдет отражение вот так в каждом городе.

Пусть. Но хоть выбор улицы жителям оставьте. Хоть какой-то, маленький, но выбор!
И все больше хочется увидеть в своём шаныракистом-тулпаристом штамп "разрешение на временное проживание"
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§ Тот самый
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Пусть. Но хоть выбор улицы жителям оставьте.


Время на ботов не тратьте.
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§ Серый волк
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 01:22
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им. Назарбаева
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 01:24
Комментарий проходит проверку.
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§ таноми52
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
таноми52


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Сообщений: 592
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 21.03.19 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, чем объяснить такую поспешность в переименованиях? По идее, всё должно было устоятся,утрястись, народ должен был осознать это эпохальное событие...Потом пришло бы время оценок
"Лицом к лицу лица не увидать,
Большое видится на расстоянии.."
Можно, перефразируя поэта, сказать "былое видится на расстоянии". Вот и надо по прошествии какого-то времени принимать такие решения
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§ Vradon
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 21.03.19 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Так же, как и вы только по совести...
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§ Menden1968
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Menden1968


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Сообщений: 312
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.03.19 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дважды героям Советского Союза и социалистического труда было положено устанавливать бюст при жизни на Родине героя. Неужели Первый Президент, прослуживший на благо государства 30 лет не достоин, чтобы его именем назвали улицы городов этой страны?

.....разве герои не достойны чтоб ставили этим заслуженным людям бюсты,может и достоин но переименновывать при жизни это полный маразм или как уже было культ личности это уже проходили,удёт Меркель надо будет столицу переэтоменовать и в каждом дорфе улицу увековечить......P.S.dorf це село буде
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§ Vradon
Re: В Костанае проспект Абая переименовали в проспект им....
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 21.03.19 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не равнодушные вы мои....завтра будет день - будет и пища для размышлений. Другая...
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