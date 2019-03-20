Я конечно дико извиняюсь, так просто за ранее и всем спасибо, тоже заранее.

Но как то такого с позволения слова, сказать увековечивания не имеет ни Путин в России,

Ни Лукашенко в Беларуси. Не знаю может потому что они толи ещё живы или по другим причинам.

Но народ именно с Казахстана (и не только) именно туда валит.

И Цитата: Khalisi:

гарантом спокойствия и стабильности в стране. Кто не задавался вопросом, а что теперь будет?

Да ничего. Потому как этим гарантом является Россия. Это тем кто задавался вопросом.

Паранойя какая то, что ли случилась? Если в мире так все всегда и кругом всё переименовывать будут, так скоро и знать не будешь, куда слетать или съездить хотел.

Хватит может Тутанхамонов?