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§ NG.kz
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35250
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парламент Казахстана одобрил закон о переименовании Астаны. 43 депутата Сената - за. От Мажилиса 103 депутата, за - 103. Ранее стало известно, что Астану могут переименовать без референдума.
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§ alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Никто не умаляет достоинства Абая, но если все же решено увековечить память лидера нации

А что, он уже умер?
Придет время, тогда и решат.
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§ Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11306
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
какой-нибудь прерывающийся переулок.

Аль-Фараби - далеко не переулок. Ну и вся суть всех переименований - в твоём сообщении, потому как каждый инициатор думает именно так. На колёсных рядах - поле непаханное для переименований, но они будут, скорее, унижением нежели данью памяти.
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§ yudjin
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
yudjin


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Сообщений: 5803
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Никто не умаляет достоинства Абая,

ну дык мож надо было Аль-фараби или Тауелсиздиком пожертвовать?
Чувствую Гагарина завтра на Абая переименуют...

Цитата:
Трэвэл:
увековечить память лидера нации,

Вы, акиматовские прихвостни в своём уме что пишите? да ЖИВ и ЗДОРОВ он еще... но по событиям ощущения какие-то странные...

[Исправлено: yudjin, 20.03.2019 - 23:13]
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§ Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11306
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ощущения какие-то странные...

Я успел послушать конец выступления - голос какой-то срывающийся был. Обычно более уверенный. Но задумывалось это не вчера - и председатель сената нужный, и обращение в конституционный суд было.
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§ elektron
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2659
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.03.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
но если все же решено увековечить память лидера нации

Мда, только с поста ушёл, уже хоронят.
Vradon вроде что то про время , всё расставляющее по местам, писал.
В точку, было дело Набережные Челны тоже было переименовали (но правда после смерти уважаемого Леонида Ильича). На 6-ть лет хватило.
Это всего лишь Набережные Челны, а не столица какая.

[Исправлено: elektron, 20.03.2019 - 18:21]
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§ arman_kst
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
arman_kst


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Сообщений: 201
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто его ущемляет? Центральная улица Аль-Фараби. Абай Кунанбаев великий казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, писатель. И он выше будет, всегда

[Исправлено: arman_kst, 20.03.2019 - 23:24]
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§ Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11306
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Придет время, тогда и решат.

Да даже пусть и сейчас - можно было и общественные слушания устроить, как положено. Хоть послушать горожан о том какую именно улицу переименовать.
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§ КГСПС
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
КГСПС


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Сообщений: 797
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 21.03.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Синий трактор:

Ну, если вы говорите про заслуженно, то следовало переименовать страну.
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§ КГСПС
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 21.03.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:

Когда на скотобойню привозят баранов впереди тоже пускают лидера, который ведёт их на убой.
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§ КГСПС
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 21.03.19 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

И как теперь россиянам, а в особенности москвичам, которые поставили памятник Абаю, не смотря на протесты некоторой части горожан, не смеяться над нами, если его не уважают на родине.

[Исправлено: КГСПС, 21.03.2019 - 01:25]
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§ Серый волк
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9986
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 21.03.19 - 01:34
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