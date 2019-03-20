Цитата: Трэвэл:

но если все же решено увековечить память лидера нации

Мда, только с поста ушёл, уже хоронят.

Vradon вроде что то про время , всё расставляющее по местам, писал.

В точку, было дело Набережные Челны тоже было переименовали (но правда после смерти уважаемого Леонида Ильича). На 6-ть лет хватило.

Это всего лишь Набережные Челны, а не столица какая.



[Исправлено: elektron, 20.03.2019 - 18:21]