|Я конечно дико извиняюсь, так просто за ранее и всем спасибо, тоже заранее.
Но как то такого с позволения слова, сказать увековечивания не имеет ни Путин в России,
Ни Лукашенко в Беларуси. Не знаю может потому что они толи ещё живы или по другим причинам.
Но народ именно с Казахстана (и не только) именно туда валит.
И Цитата:
Khalisi:
гарантом спокойствия и стабильности в стране. Кто не задавался вопросом, а что теперь будет?
Да ничего. Потому как этим гарантом является Россия. Это тем кто задавался вопросом.
Паранойя какая то, что ли случилась? Если в мире так все всегда и кругом всё переименовывать будут, так скоро и знать не будешь, куда слетать или съездить хотел.
Хватит может Тутанхамонов?