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§ NG.kz
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35245
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парламент Казахстана одобрил закон о переименовании Астаны. 43 депутата Сената - за. От Мажилиса 103 депутата, за - 103. Ранее стало известно, что Астану могут переименовать без референдума.
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* Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11296
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нежданчик:
https://kstnews.kz/news/society/item-49307
Теперь Абая - Назарбаева
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* yudjin
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5800
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
А какую улицу у нас переименуют?

Я склонялся к Гагарина... новый район, школа имени первого и тд и тп.
но говорят всё же Абая.
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* alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Теперь Абая - Назарбаева


глупо и неумно.
Абай на пять уровней выше, если не на десять.
как гражданин
и человек.
веселье в дурдоме до утра похоже точно.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2019 - 22:36]
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§ elektron
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2653
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.03.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда цирк и клоунада продолжается! :lol:
Нет бы чего путного сделать, Гигант какой в его честь построить,
Центр медицины и исследований, да мало ли чего, ан всё одно на уме...
Лишь бы что переименовать. Печалька однако.
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* Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11296
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Абай на пять уровней выше, если не на десять. как гражданин и человек.

Абай в другой плоскости - очень важной плоскости и он был именно казахом, в отличие от араба Аль-Фараби.
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* alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то спать ложится боязно,
проснешься завтра,
а ты уже в Назарбаеве живешь.

[Исправлено: alex_60, 20.03.2019 - 22:46]
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* Мурзилка
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.03.19 - 22:46
Комментарий проходит проверку.
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* Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11296
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ленинский Путь даже комментарии в инстаграме отключил под новостью о переименовании Абая...
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