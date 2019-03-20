Цитата: Victor Yang:

Это всё не то. Переименование - всего лишь переименование и жизнь не изменит.

ну как же причина определяет следствие. ну или наоборот...

А главное зачем. Так же можно каждые пару десятилетий всё переименовывать, вбухивая средства.

И кричать потом о какой то "великой истории", концов всё равно уже лет через 30-ть - 50-ть, с такими темпами переименований, никто не найдёт



[Исправлено: elektron, 20.03.2019 - 17:42]