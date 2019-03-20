/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35245
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она избрана путем тайного голосования среди депутатов палаты. Ранее она занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.
Читать новость

* Victor Yang
Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11296
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пока видим "решительные действия" в направлении одном. начиная с пятой минуты президенства.

Это всё не то. Переименование - всего лишь переименование и жизнь не изменит.
Название считаю попросту неудобным - хоть бы окончание какое, для отличия от имени - Нурсултан-кала, Нурсултан-астана, Нурсултанград, Нурсултанбург. Утрирую, конечно, но что-то подобное можно было бы и сделать.
Профайл

§ elektron
Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2653
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.03.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это всё не то. Переименование - всего лишь переименование и жизнь не изменит.

ну как же причина определяет следствие. ;-) ну или наоборот...
А главное зачем. Так же можно каждые пару десятилетий всё переименовывать, вбухивая средства.
И кричать потом о какой то "великой истории", концов всё равно уже лет через 30-ть - 50-ть, с такими темпами переименований, никто не найдёт 8-)

[Исправлено: elektron, 20.03.2019 - 17:42]
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: alex_60, yudjin, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 4
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх