alex_60 Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан #44





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:26 на ленте ру пишут.

Казахстанцы запротестовали против переименования Астаны в честь Назарбаева



///На сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу Казахстана Астану в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Петиция была размещена на сайте 20 марта и достаточно быстро набирает подписчиков: так, по данным на 17:50 мск ее подписали около 10 тысяч человек, к 19:00 мск число недовольных идеей переименования выросло до 13,6 тысячи человек.//

//«Мы, граждане Республики Казахстан, жители столицы, городов, районов и сел страны, исходя из той самоочевидной истины, что каждый гражданин согласно Конституции обладает незыблемыми и неотчуждаемыми правами на свободу слова и мысли, требуем не переименовывать столицу Республики Казахстан, Астану, в город Нурсултан», — сказано в тексте петиции.//



//Ее авторы указали, что, «имея множество секторов, где есть дефицит финансирования (образование, медицина, социальная помощь и другое), переименование столицы — это огромные вложения бюджетных средств, начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договоров». Кроме того, отмечается в петиции, Астана является брендом, сформировавшимся со времени переноса столицы (в 1997 году столица Казахстана была перенесена из Алматы в Акмолу, в 1998 году переименованную в Астану), и этот бренд только недавно стал узнаваемым на международной арене. «Переименовывание столицы — это важный вопрос, требующий обсуждения со всем народом Казахстана. Решение должно быть принято путем честного и открытого голосования (референдума)», — указали авторы петиции, потребовав у временно исполняющего обязанности президента Касым-Жомарта Токаева, парламента республики и членов правящей в стране партии «Нур Отан» не переименовывать Астану «без легитимного обсуждения данного вопроса с народом Казахстана».///