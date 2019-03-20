/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
§ NG.kz
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35245
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парламент Казахстана одобрил закон о переименовании Астаны. 43 депутата Сената - за. От Мажилиса 103 депутата, за - 103. Ранее стало известно, что Астану могут переименовать без референдума.
Читать новость

§ Vital
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7391
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.03.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астана хорошее название и пишется красиво что на кирилице, что на латинице. Да и в мире стал узнаваем. Глупое решение они приняли , очередной повод для шуток .
Профайл

§ elektron
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2653
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.03.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне почему то эта "идейность" и "одобрямс"
Напомнили сюжет одного мультфильма:
Где Идейный и Предприимчивый лимурный король, предложил
принести жирафа в жертву, что бы появилась вода....
:lol: :lol: :lol:
Роли расставьте сами ;-)
Профайл

§ лимон
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 885
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.03.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
астана опера, барыс астана, астана арена, эйр астана ... теперь зазвучат по-новому?
Профайл

* Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11296
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Синий трактор:
от Вам бы предложили назвать город именем Вас. причем заслуженно, отказались бы?

Это детская напыщенность. Объектов его имени вполне достаточно (и это при жизни!).
Профайл

§ Змея Подколодная
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 20.03.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В кулуарах Мажилиса журналисты также поинтересовались у министра национальной экономики Руслана Даленова, сколько средств понадобится на переименование столицы. "Не считали, но я думаю, в пределах действующих средств", - сказал Руслан Даленов. Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/neobhodimosti-srochno-menyat-dokumentyi-beketaev-365497/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Информативно. Хорошо ответил) Надо взять на заметку. " В пределах действующих средств" ))))
Профайл

§ saba
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 20.03.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не пойму о чем спор? Кто нибудь чего нибудь другого ожидал? Сколько, ещё во время правления было позывов, переименовать? Я, лично, так понимал, когда Астану назвали Астаной, что это резервное название. Тавтология. ведь простая. Если на русский язык перевести, столица моей Родины - Столица. То что. будет, как то по другому называть, подразумевалось. Ну и с другой стороны, ни с каким другим проектом он не возился как с Астаной, это целиком и полностью его детище. Так что всё справедливо. Ну а иностранцы посмеются и забудут, а лет через 20 никто и не вспомнит, что такое Астана. Ведь у нас сейчас, тоже мало кто помнит улицу Кирова, а Каирбекова любой покажет.
Профайл

* yudjin
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5800
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
а лет через 20 никто и не вспомнит, что такое Астана.

главное шо бы не получилось как в новом анекдоте...
5 лет спустя:
-Ты где живёш?
-В Токаеве!
-Где?
-Ну бывший Нурсултан!
-Где это?
-Ну Астана была, помнишь?
-А, Целиноград что ли?
--Ну да!
Профайл

* Мурзилка
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.03.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все высказались? Всем спасибо, все свободны. Ваше мнение очень важно для нас!
Профайл

* yudjin
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5800
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из приколов за сегодня...
Федерация футбола предложила переименовать футбол, в Нурбол))))
Также поступило предложение в целях увековечивания исторического события 20 марта 2019 года передачи власти новому Президенту месяц МАРТ переименовать КасымжоМАРТ. )))
Профайл

* alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
-Ты где живёш? -В Токаеве! -Где? -Ну бывший Нурсултан!


так надо сразу в Токаев,
мудрить потом не надо, чего он наделал .
Профайл

§ Козлов я
Re: Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.03.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то Кустанай отстал от всего Казахстана. Уже в половине областных центров переименовали центральные улицы. в Актобе уже нечего было переименовывать, так взяли только часть улицы.
А какую улицу у нас переименуют? Вангую - Аль-Фараби.
Профайл

* alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вангую - Аль-Фараби.


Казахская есть в центре. ее можно.
возражать не буду.
все по заслугам.
Профайл

* alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на 50 000 .
наверное уже его портрет будет.
Профайл

* Victor Yang
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11296
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Казахская есть в центре. ее можно.

Нет её уже - она Абильсай давно, да и не совсем в центре. Надеюсь, Пушкина не тронут - маловата улица для первого президента. Абая тоже нельзя, я считаю, а вот Аль-Фараби к современному Казахстану весьма посредственное отношение имеет - точно так же как и Святой Николай к Турции.
Профайл

* alex_60
Парламент одобрил переименование Астаны в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3085
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на ленте ру пишут.
Казахстанцы запротестовали против переименования Астаны в честь Назарбаева

///На сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу Казахстана Астану в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Петиция была размещена на сайте 20 марта и достаточно быстро набирает подписчиков: так, по данным на 17:50 мск ее подписали около 10 тысяч человек, к 19:00 мск число недовольных идеей переименования выросло до 13,6 тысячи человек.//
//«Мы, граждане Республики Казахстан, жители столицы, городов, районов и сел страны, исходя из той самоочевидной истины, что каждый гражданин согласно Конституции обладает незыблемыми и неотчуждаемыми правами на свободу слова и мысли, требуем не переименовывать столицу Республики Казахстан, Астану, в город Нурсултан», — сказано в тексте петиции.//

//Ее авторы указали, что, «имея множество секторов, где есть дефицит финансирования (образование, медицина, социальная помощь и другое), переименование столицы — это огромные вложения бюджетных средств, начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договоров». Кроме того, отмечается в петиции, Астана является брендом, сформировавшимся со времени переноса столицы (в 1997 году столица Казахстана была перенесена из Алматы в Акмолу, в 1998 году переименованную в Астану), и этот бренд только недавно стал узнаваемым на международной арене. «Переименовывание столицы — это важный вопрос, требующий обсуждения со всем народом Казахстана. Решение должно быть принято путем честного и открытого голосования (референдума)», — указали авторы петиции, потребовав у временно исполняющего обязанности президента Касым-Жомарта Токаева, парламента республики и членов правящей в стране партии «Нур Отан» не переименовывать Астану «без легитимного обсуждения данного вопроса с народом Казахстана».///
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 4«1234»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: alex_60, yudjin, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 127
Пользователей: 4
Всего: 131

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх