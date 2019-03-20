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≡ Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35245
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она избрана путем тайного голосования среди депутатов палаты. Ранее она занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.
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§ yudjin
Re: Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5797
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и следующий президент намечается... ведь как в нынешнем случае полномочия президента по конституции переходят председателю сената? ;-)
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§ Гога
Re: Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.03.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент в 2020 году !!
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§ alex_60
Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конец 2019 года.
президент: я устал, я ухожу на пенсию.
моя миссия выполнена.
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* arman_kst
Re: Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю будет лучше врио президента Токаев, который Астану переименовывает сходу
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§ директор пляжа
Re: Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
директор пляжа


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Сообщений: 59
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.03.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ей то за что? что за тайное голосование, "иллюминати"? а что так можно было?
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§ Мишаня
Re: Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.03.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это поворот! Кто бы мог подумать. Темная лошадка вырвалась вперед!
ЗЫ: мой препод по философии и социологии в далеких 90-х как в воду смотрела. правда она два десятка лет правлению НАН отвела....
Ну, с почином, Дарига Нурсултановна! Народ Казахстана без сомнений вас поддерживает.
Кто подскажет, где спикер родилась? ;-)
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§ Гога
Re: Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.03.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родилась 7 мая 1963 года в городе Темиртау Карагандинской области Казахской ССР
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§ Trueman4400
Re: Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 20.03.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:

Сенат Парламента вправе решать как проводить эту процедуру. Она может быть и открытой и закрытой. Механизм предлагается депутатами. В качестве информации.
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* Мурзилка
Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.03.19 - 19:05
Комментарий проходит проверку.
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