Мишаня Re: Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 670

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:20 Вот это поворот! Кто бы мог подумать. Темная лошадка вырвалась вперед!

ЗЫ: мой препод по философии и социологии в далеких 90-х как в воду смотрела. правда она два десятка лет правлению НАН отвела....

Ну, с почином, Дарига Нурсултановна! Народ Казахстана без сомнений вас поддерживает.

Кто подскажет, где спикер родилась?