/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 32 из 32«1...303132
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15923
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, ребята. Какова обстановка в Костанае?... 8-)
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Какова обстановка в Костанае?...


Кронирование продолжается.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15923
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кронирование продолжается.

Алекс, спасибо. Успокоил... :-)
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15923
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.03.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю,что это только начало,
плана "Супер Шах"... 8-)
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

тоже так думаю.
теперь из-за спины что хочешь можно.
отвечать то не надо.
по русскому вопросу особенно.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15923
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.03.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что? Астаны уже нет на
географических картах, Казахстана?... :-o
Профайл

§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.03.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
Скоро может быть и страну не увидите - будет Казахия или Нурлыкуния.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 32 из 32«1...303132
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 193
Пользователей: 3
Всего: 196

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх