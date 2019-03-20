Сабыр:

И миллиарды на новые вывески,печати и т.д. Какие они,всё-таки,дол..... Ну КАК ТАК можно,а

Спросили министра и о том, сколько понадобится выделить из бюджета страны в связи с переименованием столицы. «Не думаю, что в этом случае нужно производить такие расчеты. Почему? Потому что важность этого решения перекрывает размышления касательно стоимости и все любые рассуждения касательно стоимости смены вывесок, они в данном случае неуместны», — ответил он.