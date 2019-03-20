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§ NG.kz
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35241
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.03.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Имя Назарбаева он также предложил присвоить всем центральным улицам казахстанских городов.
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§ Артем Марусич
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 102
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 20.03.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
хм, командировка в Нурсултан? где живешь? в Нурсултане! аэропорт переименовали или нет?

Или название статей о ЖКХ, "Свалки Нурсултана"... Весной и осенью темы "Нурсултан утопает в грязюке" - блеск!
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§ Народное мнение
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 20.03.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов отлично подметил
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§ alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3061
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
через год президенту 63 года будет. значит на пенсию будет пора уходить.
интересно какой город переименуют в Касым-Жомарт?
в честь второго президента.
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§ alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3061
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Н.Назарбаев: "В этот исторический период для Казахстана наш народ должен продемонстрировать единство"

Цитата:
Vradon:
Н.Назарбаев: "В этот исторический период для Казахстана наш народ должен продемонстрировать единство"


вроде он долго говорил.
мало же вы запомнили.
двойка.
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§ Народное мнение
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 20.03.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, решение принято, нуркз пишет. Так что нурсултаны и нурсултанки радуйтесь)))
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§ alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3061
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще то этому история в разных странах
дала название все этой кухне..
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§ alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3061
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Или название статей о ЖКХ, "Свалки Нурсултана"... Весной и осенью темы "Нурсултан утопает в грязюке" -


жестко.
депутаты,алло.
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§ alex_60
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3061
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народное мнение:
Ну все, решение принято, нуркз пишет.


да нет пока. это особо ретивые спешат отметится.

// Решение о переименовании Астаны в Нурсултан принято Заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев прокомментировал слова президента Касым-Жомарта Токаева по поводу переименования Астаны в Нурсултан. Он заявил, что это принятое решение и поздравил с этим астанчан /

некто Ашимбаев. решил.
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§ Народное мнение
Re: Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Народное мнение


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 20.03.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А председатель партии то кто?...И зампреда точно в курсе че по чем.
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* yudjin
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5795
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.03.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
через год президенту 63 года будет.

ему в мае будет 66...

Конечно, в данный момент кандидатура идеальная: и на слуху, и в каких-то сомнительных предложениях не замечен. Да и дальнейшая политика пойдёт без смены курса...
Из наблюдений, если страной руководит "клоун", то в стране цирк...
если "силовик", то на ножах с половиной мира...
если "колхозник", то страна и себя прокормит, и в соседние страны продукцию сбывать будет, но не особо дружит с буржуинами европейскими да американскими...
если "дипломат международник" - наш случай, то дружить будем по всем направлениям, но об успехах в экономике, сельском хозяйстве и промышленности не стоит обольщаться...
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§ Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.03.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это принятое решение и поздравил с этим астанчан

Если принятое, то нурсулточан.
А у меня мысль отвлеченная. Был православный поп астанайский. Теперь будет нурсултанайский или нурсултанский?
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§ Мишаня
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.03.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Ну то есть, каков бы руководитель не был, всегда будет плохо? Стереотип странный. Идеальных людей нет....
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§ Сергей_я
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2696
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 20.03.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Из наблюдений, если страной руководит "клоун", то в стране цирк...

судя по первым новостям, у нас клоун, а значит цирк, идем по пути Туркменистана.
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