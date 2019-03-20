Цитата: alex_60:

через год президенту 63 года будет.

ему в мае будет 66...



Конечно, в данный момент кандидатура идеальная: и на слуху, и в каких-то сомнительных предложениях не замечен. Да и дальнейшая политика пойдёт без смены курса...

Из наблюдений, если страной руководит "клоун", то в стране цирк...

если "силовик", то на ножах с половиной мира...

если "колхозник", то страна и себя прокормит, и в соседние страны продукцию сбывать будет, но не особо дружит с буржуинами европейскими да американскими...

если "дипломат международник" - наш случай, то дружить будем по всем направлениям, но об успехах в экономике, сельском хозяйстве и промышленности не стоит обольщаться...