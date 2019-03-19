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≡ Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35238
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев ушел в прямом эфире во время обращения к нации. В аппаратной телеканала «Хабар 24» забыли выключить звук, поэтому после первых слов Назарбаева об отставке за кадром раздался взволнованный вздох и вскрик «ё-мое!».
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§ директор пляжа
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 20.03.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Аналогия

да что уж далеко ходить, вон - Вова и Дима. 1 в 1. Только тут председатель, а там премьер. И тут, как говорится, схему слизали, не зря соломку весь 2019 подстилал.
Лишь бы очередных безумных идей не придумали, как последние несколько лет чтоб в учебниках записали.
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