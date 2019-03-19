директор пляжа Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке... #15





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Регистрация: 08.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:45 Цитата: Сергей_я:

Аналогия

да что уж далеко ходить, вон - Вова и Дима. 1 в 1. Только тут председатель, а там премьер. И тут, как говорится, схему слизали, не зря соломку весь 2019 подстилал.

Лишь бы очередных безумных идей не придумали, как последние несколько лет чтоб в учебниках записали.