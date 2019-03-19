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Kairat stayer:
внесли законопроект в Госдуму, где предлагалось выдавать гражданство по «праву почвы», упростить процедуру получения Российского гражданства родившимся на территории СССР независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.
Цитата:
Kairat stayer:
Сам не могу понять, чем им советские люди приглянулись, в том числе восточные Хабибы, Амины, Мерики, Жамшуты, Марики и.т.д.
Не правильно понято! Получить гражданство РФ могут родившиеся в СССР, но на ТЕРРИТОРИИ РСФСР, а позже оказавшиеся в национальных республиках. А это, как правило, русскоязычные, приехавшие кто на целину, кто на стройки народного хозяйства, кто по распределению и оказавшиеся в них на момент распада СССР Так что никаких Хабибов, Жамшутов и проч. в больших количествах быть не может.
[Исправлено: таноми52, 19.03.2019 - 22:35]