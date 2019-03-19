Цитата: Kairat stayer:

Сам не могу понять, чем им советские люди приглянулись

ну так сами же пишете:

Цитата: Kairat stayer:

нехватка людей, поэтому и запустили национальный проект «Демография»

Демографическая проблема однако и Россия не исключение. И в Казахстане скоро будет. Вон уже можно не работать, достаточно рожать кучками и всё будет. В Туркмении ещё в прошлом году или запретили или усложнили выезд из страны, всем до 40 лет вроде. Как вы любите писать :) тоже уже озвучивал

Цитата: Kairat stayer:

Может гигантскую стройку века организуют и их привлекут

Может и организуют. Но и без неё, насколько знаю, все мои друзья, родные и знакомые уехавшие ещё в 90-ые. Удачно там устроились. Чего почему то или каким то критерия хоть и сумели в Казахстане достичь. Но не видя перспектив для себя и своих детей, покидали страну. Есть причина, за ней следует действие. Вот о причинах и стоило бы задуматься. Зачем и почему люди решаются на такой не простой шаг в жизни? И почему именно в Россию или Белорусию (в основном, у кого нет возможности уехать дальше) Всё взаимосвязано.



ПС: Кстати на Украину тоже многие уезжали до событий 2014-го года. В Киеве знакомая не смотря ни на что всё равно проживает. В мэрии работает ну или служит.





[Исправлено: elektron, 19.03.2019 - 18:24]