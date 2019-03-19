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Страница 42 из 42«1...404142
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1652
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: рупор дальнего зарубежья
Если это вы так ко мне обращаетесь - благодарю за признание. Обещаю трудиться непокладая рук. Цитата:
Kairat stayer: сами-же в поисках лучшей жизни переехали за три девять земель
Ну не без вашей помощи. Цитата:
Kairat stayer: зверушки-игрушки, детки на баранах и понях катаются.
И это все, что вы знаете о Канаде? :-x
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не пойму почему местный рупор тут прозябает, на севере, среди русскоязычных.
дела надо делать а столицах, или на юге,
а не здесь пыхтеть из-за угла про китайцев в забайкалье (в тысячный раз).
может рупор тоже отчасти китаец.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


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Сообщений: 590
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.03.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
внесли законопроект в Госдуму, где предлагалось выдавать гражданство по «праву почвы», упростить процедуру получения Российского гражданства родившимся на территории СССР независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.


Цитата:
Kairat stayer:
Сам не могу понять, чем им советские люди приглянулись, в том числе восточные Хабибы, Амины, Мерики, Жамшуты, Марики и.т.д.


Не правильно понято! Получить гражданство РФ могут родившиеся в СССР, но на ТЕРРИТОРИИ РСФСР, а позже оказавшиеся в национальных республиках. А это, как правило, русскоязычные, приехавшие кто на целину, кто на стройки народного хозяйства, кто по распределению и оказавшиеся в них на момент распада СССР Так что никаких Хабибов, Жамшутов и проч. в больших количествах быть не может.

[Исправлено: таноми52, 19.03.2019 - 22:35]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2650
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.03.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Сам не могу понять, чем им советские люди приглянулись

ну так сами же пишете:
Цитата:
Kairat stayer:
нехватка людей, поэтому и запустили национальный проект «Демография»

Демографическая проблема однако и Россия не исключение. И в Казахстане скоро будет. Вон уже можно не работать, достаточно рожать кучками и всё будет. В Туркмении ещё в прошлом году или запретили или усложнили выезд из страны, всем до 40 лет вроде. Как вы любите писать :) тоже уже озвучивал :lol:
Цитата:
Kairat stayer:
Может гигантскую стройку века организуют и их привлекут

Может и организуют. Но и без неё, насколько знаю, все мои друзья, родные и знакомые уехавшие ещё в 90-ые. Удачно там устроились. Чего почему то или каким то критерия хоть и сумели в Казахстане достичь. Но не видя перспектив для себя и своих детей, покидали страну. Есть причина, за ней следует действие. Вот о причинах и стоило бы задуматься. Зачем и почему люди решаются на такой не простой шаг в жизни? И почему именно в Россию или Белорусию (в основном, у кого нет возможности уехать дальше) Всё взаимосвязано.

ПС: Кстати на Украину тоже многие уезжали до событий 2014-го года. В Киеве знакомая не смотря ни на что всё равно проживает. В мэрии работает ну или служит.
8-)

[Исправлено: elektron, 19.03.2019 - 18:24]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2650
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.03.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Получить гражданство РФ могут родившиеся в СССР

Спорить не буду, но вроде не только родившиеся, но и имевшие или получавшие паспорт РСФСР в СССР.
Как и я когда то в период учёбы. И при желании мог бы восстановить.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если это вы так ко мне обращаетесь - благодарю за признание. Обещаю трудиться непокладая рук.


Касается всех переживающих за нас, ранее отмечал-же, что их не много, а отдельные лица а не миллионы. Всё до поры и до времени, поколение сменится, их детям и внукам родившимся на чужбине уже не до нас.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Спорить не буду, но вроде не только родившиеся, но и имевшие или получавшие паспорт РСФСР в СССР.


В Госдуму законопроект внесли в декабре 2016 года, мы обсуждали два года тому назад, 18-19 марта 2017 года. В тот период депутаты К.Затулин и Н.Поклонская предлагали обеспечить возможность упрощенного получения гражданства по «праву почвы», то есть по факту рождения самого претендента или его прямых родственников в России, регионах бывшего СССР или Российской империи, «в пределах государственной границы». При этом за национальную принадлежность возможных переселенцев речь не вели, а говорили за носителей русского языка.

Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/politics/09/11/2017/5a034a279a79476e4b819d4b
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не пойму зачем некоторые тут
лезут в дела другого государства-России.
это другая страна, они без сол...х сами решают как жить.
понимаю это легче чем высвечивать проблемы у себя под носом.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Так что никаких Хабибов, Жамшутов и проч. в больших количествах быть не может.


Госпожа Таноми, близко к сердцу не воспринимайте пожалуйста, прогнозов всяких много, кто-то соглашается, кто-то не соглашается с ними. Не смотря на-то, что в паспортах не указывают национальную принадлежность, самом-же деле многонациональная и многоконфессиональная страна и чтобы в перспективе жили в мире и согласии.

Недавно Председатель духовного управления мусульман РФ и совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил заявил, что через 15 лет в стране 30% населения будут мусульманами, сейчас около 7%. Два года тому назад про Хабибов, Жамшутов и Мариков с иронией и сарказмом говорил, это они тогда поняли надеюсь.

https://news.sputnik.ru/religiya/318ae7bd6be4cad88f5652853b0e49c0a67d3c8b
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Может и организуют. Но и без неё, насколько знаю, все мои друзья, родные и знакомые уехавшие ещё в 90-ые. Удачно там устроились. Чего почему то или каким то критерия хоть и сумели в Казахстане достичь. Но не видя перспектив для себя и своих детей, покидали страну. Есть причина, за ней следует действие. Вот о причинах и стоило бы задуматься. Зачем и почему люди решаются на такой не простой шаг в жизни? И почему именно в Россию или Белорусию (в основном, у кого нет возможности уехать дальше) Всё взаимосвязано.


Согласен, что надо решать все вопросы и проблемы которые накопились, строит демократическое, честное и справедливое государство, страна мононациональным не будет. В первую очередь и главное наверное чтобы молодёжь меньше уезжала за пределы страны, чтобы в структуре населения было их больше, которое в перспективе влияет на количество граждан. В этом направлении принимаются-же меры, недавно заметка была рассматривали эту проблему, ну и другие проблемы следует конечно решать.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1652
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Касается всех переживающих за нас, ранее отмечал-же

Я к ним не отношусь. Ранее тоже отмечал, что переживаю за оставшихся в КЗ друзей и родственников, которые в силу сложившихся обстоятельств и рады бы уехать, но нет возможности. И я буду переживать до последнего оставшегося человека или до какого-то глобального изменения в лучшую для них сторону, во что крайне слабо верится.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1652
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Всё до поры и до времени, поколение сменится, их детям и внукам родившимся на чужбине уже не до нас.

Так и будет, а пока прийдется меня потерпеть, я же не на чужбине родился.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то не пойму направление его проповедей.
ляпнет что-то, потом оправдывается .
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