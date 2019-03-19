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§ NG.kz
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35238
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов обратился к народу и сообщил о прекращении полномочий Президента.
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§ alex_60
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Официально Дэн решает отказаться от всех постов после отставки с поста председателя Центрального военного совета в 1989 году. В 1992 году Дэн навсегда исчезает с политической сцены. Но Китай по-прежнему переживал «эру Дэн Сяопина». После ухода Дэн продолжает оставаться духовным лидером Китая, оказывая решающее влияние на его внутреннюю и внешнюю политику. Дэна называли «главным архитектором китайских экономических реформ и социалистической модернизации». Он подал хороший пример другим политикам старшего поколения, как надо достойно уходить на покой. Он разрушил практику, когда лидеры занимали руководящие посты до самой смерти. Его часто называли просто «товарищ Дэн» без каких-либо титулов.//
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§ Vradon
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Vradon


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Сообщений: 152
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 19.03.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль, очень жаль. Как правило, трудно осознать преимущества сегодняшнего времени, это возможно только в будущем.
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§ Trueman4400
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 19.03.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Это точно!
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§ Trueman4400
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 19.03.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Не дождетесь!
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§ alex_60
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
трудно осознать преимущества сегодняшнего времени, это возможно только в будущем.


плагиат, Это Кличко сказал..
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§ alex_60
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Это точно!

Цитата:
Trueman4400:
Не дождетесь!


так сказал. только про что.
кто не дождется? Что точно?
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§ alex_60
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А я очень сожалею, что президент ушёл!


куда он ушел?
Вы хоть думайте, что говорите.
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§ yudjin
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
yudjin


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Сообщений: 5793
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.03.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
перестанут кронировать деревья на улицах дальнего темного трюма костанай

Кстати, сразу после сложения полномочий канал Россия 24 стал показывать все свои интервью с Назарбаевым... и вот в одном от 2017 года он водил журналиста по лесу вокруг Астаны и потом в беседке рассказывал о РОЛИ ЛЕСА и конкретно ДЕРЕВЬЕВ в ГОРОДАХ.
Вот эту бы запись утром и вечером я бы принудил показывать Тарасову, Нургалиеву...всем тем лесорубам-подрядчикам.... шо бы они как "отче наш" или для кого-то рухнаму зазубрили слова Назарбаева о лёгких города, о кислороде... Может тогда прекратится безумный и беспощадный лесоповал в городе....
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§ Victor Yang
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11283
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.03.19 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так думаю - завтра тенге исторический минимум обновит - метла новая, что ждать - неизвестно.
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§ elektron
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2650
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.03.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

пока вроде нормально, хотя у вас уже ночь
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§ Гога
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Успокойтесь , никуда он не ушёл! Хитрый лис в очередной раз всех перехитрил . Все будет по - старому,живите спокойно !!
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§ Victor Yang
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11283
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.03.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
хотя у вас уже ночь

Вот-вот. Завтра в 9 по Астане откроется KASE - и посмотрим. Думаю, процентов 15-20 посадка будет. Такие заявления ещё обычно перед выходными делаются, но Казахстан не сильный игрок - можно оставить рабочий день один. Будем посмотреть. Надеюсь, я ошибаюсь. Ну или НБ интервенцию предпримет, а потом всё придёт опять на круги своя.
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§ Victor Yang
Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия Президента Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11283
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.03.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Назарбаев ПОЖИЗНЕННО возглавляет Совет Безопасности Республики Казахстан и пользуется статусом Елбасы - Лидера нации.

Ну, если пожизненно - тогда точно номинально.
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§ Vradon
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Vradon


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Сообщений: 152
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 20.03.19 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Да, лесоповал все перекрывает. Надо же, так не относится к стране в которой живешь, или жил? Надо иметь элементарное понятие о ом, как сложно это было. Вот Путин когда случился Крым, потом долго рассказывал почему это случилось. И фильмы про это показывали. Так что может не будем поспешны в выводах своих?
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§ Мишаня
Re: Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия...
Мишаня


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Сообщений: 663
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 20.03.19 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Завтра в 9 по Астане откроется KASE - и посмотрим. Думаю, процентов 15-20 посадка будет

Так продавай!
ЗЫ. 20% это крах. Но его не будет
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