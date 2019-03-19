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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1650
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: рупор дальнего зарубежья
Если это вы так ко мне обращаетесь - благодарю за признание. Обещаю трудиться непокладая рук. Цитата:
Kairat stayer: сами-же в поисках лучшей жизни переехали за три девять земель
Ну не без вашей помощи. Цитата:
Kairat stayer: зверушки-игрушки, детки на баранах и понях катаются.
И это все, что вы знаете о Канаде? :-x
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не пойму почему местный рупор тут прозябает, на севере, среди русскоязычных.
дела надо делать а столицах, или на юге,
а не здесь пыхтеть из-за угла про китайцев в забайкалье (в тысячный раз).
может рупор тоже отчасти китаец.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.03.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
внесли законопроект в Госдуму, где предлагалось выдавать гражданство по «праву почвы», упростить процедуру получения Российского гражданства родившимся на территории СССР независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.


Цитата:
Kairat stayer:
Сам не могу понять, чем им советские люди приглянулись, в том числе восточные Хабибы, Амины, Мерики, Жамшуты, Марики и.т.д.


Не правильно понято! Получить гражданство РФ могут родившиеся в СССР, но на ТЕРРИТОРИИ РСФСР, а позже оказавшиеся в национальных республиках. А это, как правило, русскоязычные, приехавшие кто на целину, кто на стройки народного хозяйства, кто по распределению и оказавшиеся в них на момент распада СССР Так что никаких Хабибов, Жамшутов и проч. в больших количествах быть не может.

[Исправлено: таноми52, 19.03.2019 - 22:35]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2650
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.03.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Сам не могу понять, чем им советские люди приглянулись

ну так сами же пишете:
Цитата:
Kairat stayer:
нехватка людей, поэтому и запустили национальный проект «Демография»

Демографическая проблема однако и Россия не исключение. И в Казахстане скоро будет. Вон уже можно не работать, достаточно рожать кучками и всё будет. В Туркмении ещё в прошлом году или запретили или усложнили выезд из страны, всем до 40 лет вроде. Как вы любите писать :) тоже уже озвучивал :lol:
Цитата:
Kairat stayer:
Может гигантскую стройку века организуют и их привлекут

Может и организуют. Но и без неё, насколько знаю, все мои друзья, родные и знакомые уехавшие ещё в 90-ые. Удачно там устроились. Чего почему то или каким то критерия хоть и сумели в Казахстане достичь. Но не видя перспектив для себя и своих детей, покидали страну. Есть причина, за ней следует действие. Вот о причинах и стоило бы задуматься. Зачем и почему люди решаются на такой не простой шаг в жизни? И почему именно в Россию или Белорусию (в основном, у кого нет возможности уехать дальше) Всё взаимосвязано.

ПС: Кстати на Украину тоже многие уезжали до событий 2014-го года. В Киеве знакомая не смотря ни на что всё равно проживает. В мэрии работает ну или служит.
8-)

[Исправлено: elektron, 19.03.2019 - 18:24]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2650
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.03.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Получить гражданство РФ могут родившиеся в СССР

Спорить не буду, но вроде не только родившиеся, но и имевшие или получавшие паспорт РСФСР в СССР.
Как и я когда то в период учёбы. И при желании мог бы восстановить.
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