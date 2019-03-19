Vradon Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 152

Регистрация: 10.05.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:37 Сейчас интернет пестрит комментариями. Наверное сейчас трудно осознать факт, что Казахстан остался без Президента, пусть и на короткий промежуток времени. Но что это значит для всех нас? Мы помним, что он возглавил страну в самый трудный период и тогда он говорил верьте, все получится, мы верили и строили страну и прошли этот путь вместе с ним. Для главное, что у нас мир и спокойствие. Пусть не все сразу гладко получается, знаете - мы молодая страна.