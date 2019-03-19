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≡ Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35238
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев ушел в прямом эфире во время обращения к нации. В аппаратной телеканала «Хабар 24» забыли выключить звук, поэтому после первых слов Назарбаева об отставке за кадром раздался взволнованный вздох и вскрик «ё-мое!».
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§ Борьба с тупизмом
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vradon
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
Vradon


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Сообщений: 152
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 19.03.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас интернет пестрит комментариями. Наверное сейчас трудно осознать факт, что Казахстан остался без Президента, пусть и на короткий промежуток времени. Но что это значит для всех нас? Мы помним, что он возглавил страну в самый трудный период и тогда он говорил верьте, все получится, мы верили и строили страну и прошли этот путь вместе с ним. Для главное, что у нас мир и спокойствие. Пусть не все сразу гладко получается, знаете - мы молодая страна.
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§ alex_60
Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
что Казахстан остался без Президента,


зачем чепуху молоть,фейк-ньюс тут делать,
ио есть, завтра до обеда полномочия его подтвердят палаты,
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§ alex_60
Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Мы помним, что он возглавил страну в самый трудный период и тогда он говорил верьте, все получится, мы верили и строили страну и прошли этот путь вместе с ним.


как отпеваете.. успокойтесь,на ночь глядя нельзя.
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§ abaika95
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
abaika95


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Сообщений: 36
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.03.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш Президент Великий человек, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни.При правлении Нурсултана Абишевича строилась наша страна наше государство.
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§ Трэвэл
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
Трэвэл


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Сообщений: 170
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное, не поднимать ажиотаж, как это умеют делать некоторые СМИ. Думаю, решение было взвешенным и своевременным. Поживем - увидем.
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§ alex_60
Устал и ушел - "Новая газета" об отставке Нурсултана Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Наш Президент Великий человек,


Вы про кого?
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§ Трэвэл
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
Трэвэл


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Сообщений: 170
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас модно мнить себя видными политологами, хайповать, быть в тренде, с сарказмом пересказывая последние новости. Предлагаю каждому заняться делом, которое получается реально хорошо, чтобы позже не хаить всех и вся.
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§ КГСПС
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 790
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.03.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знаете - мы молодая страна.///Разброд и шатание, иначе не скажешь. То казахское государство чуть ли не с тысячелетней историей, а то молодая страна.
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§ yudjin
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5793
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.03.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как когда-то Ельцин отметился неожиданным "Я устал, я-ухожу" 31-го декабря...накануне Нового года, так теперь Назарбаев перед восточным Новым годом - Наурызом сделал тоже самое... чувствуется схожесть единого партийного прошлого, люди советской закалки как никак...

А я как раз неделю назад посетил музей Первого Президента в Астане... интуитивно наверное предчувствовал событие... посмотрел и рабочий кабинет и залы первой резиденции в столице, экспонаты там полуподлинные...
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§ arman_kst
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.03.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора
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§ Trueman4400
Re: Устал и ушел - "Новая газета" об отставке...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 20.03.19 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Молодец, может настигнет понимание!
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