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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1650
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: рупор дальнего зарубежья
Если это вы так ко мне обращаетесь - благодарю за признание. Обещаю трудиться непокладая рук. Цитата:
Kairat stayer: сами-же в поисках лучшей жизни переехали за три девять земель
Ну не без вашей помощи. Цитата:
Kairat stayer: зверушки-игрушки, детки на баранах и понях катаются.
И это все, что вы знаете о Канаде? :-x
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3046
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.03.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не пойму почему местный рупор тут прозябает, на севере, среди русскоязычных.
дела надо делать а столицах, или на юге,
а не здесь пыхтеть из-за угла про китайцев в забайкалье (в тысячный раз).
может рупор тоже отчасти китаец.
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Страница 42 из 42«1...404142
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