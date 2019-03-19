Цитата: Kairat stayer: рупор дальнего зарубежья Если это вы так ко мне обращаетесь - благодарю за признание. Обещаю трудиться непокладая рук. Цитата: Kairat stayer: сами-же в поисках лучшей жизни переехали за три девять земель Ну не без вашей помощи. Цитата: Kairat stayer: зверушки-игрушки, детки на баранах и понях катаются. И это все, что вы знаете о Канаде?