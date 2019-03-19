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≡ «Объединившись в один кулак» - в Астане прошел первый конгресс Ассоциации боевых искусств РК во главе с Каримом Масимовым 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Объединившись в один кулак» - в Астане прошел первый конгресс Ассоциации боевых искусств РК во главе с Каримом Масимовым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35238
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спикерами мероприятия стали министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, министр обороны РК Нурлан Еркембаев. Конгресс посетил и корреспондент "НГ" Дмитрий ПЕТРЕНКО.
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§ Хозяин
Re: «Объединившись в один кулак» - в Астане прошел первый...
Хозяин


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 19.03.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что, Масимов прям так и сказал "поНЛноконтактные виды"? ;-)
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§ Тимур Гафуров
«Объединившись в один кулак» - в Астане прошел первый конгресс Ассоциации боевых искусств РК во главе с Каримом Масимовым
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 408
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 19.03.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправлено. Спасибо
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